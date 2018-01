Voorlopig geen zicht op hervatting spieringvisserij

Ook dit jaar mogen IJsselmeervissers in het voorjaar niet uitvaren om op spiering te vissen.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw heeft dat dinsdag bevestigd.

De sector wacht al vijf jaar op een nieuw protocol waarmee het ministerie van Landbouw kan beoordelen of de omvang van de visstand voldoende is. Al in november, toen vertegenwoordigers van het ministerie in Urk uitleg kwamen geven, zag het er somber uit. Vragen van vissers over de lucratieve spieringvisserij bleven onbeantwoord. Maar net voor de jaarwisseling viel bij de Nederlandse Vissersbond in Emmeloord een brief van het ministerie op de mat met de definitieve boodschap: er komt voorlopig helemaal geen vergunning meer.

Spiering is een klein aasvisje, dat gegeten wordt door andere vissen zoals snoekbaars en door vogels. In Zuid-Europa staat het ook bij consumenten op het menu. Voor de IJsselmeervissers vormt de spieringvisserij in maart en april een welkome aanvulling op hun inkomen, omdat dan weinig andere vis gevangen wordt.

In 2012 werd er voor het laatst op spiering gevist. De vissers hadden hun fuiken nauwelijks uitgezet toen de Raad van State de verleende vergunning terzijde schoof in een zaak die was aangespannen door de Vogelbescherming. Die was bang dat er te weinig voedsel voor vogels over zou blijven. Het jaar daarop adviseerde visserijonderzoeksinstituut Imares nieuw onderzoek om te komen tot een herzien protocol voor de vergunningverlening. Dat onderzoek blijft nog altijd uit.

Secretaris Derk Jan Berends van de vissersbond vindt dat frustrerend. „Het was bekend dat er onderzoek gedaan moest worden, maar dat is niet gebeurd. Het resultaat is dat er niet gevist kan worden, ook niet als er veel spiering in zee zit.” Volgens Berends was dat laatste in 2017 het geval. „Volgens de oude regels had er toen gevist kunnen worden.”

Het ministerie laat in de brief weten dat het oude protocol definitief buiten werking is gesteld en zegt tevens toe in 2018 met informatie te komen over een „eventueel” alternatief.