‘Voorlopig geen grote ontslagronde bij Tata Steel in IJmuiden’

Tata Steel Nederland zal zich aan eerdere afspraken met de vakbonden over baanbehoud houden. Dat schrijft topman Theo Henrar van de voormalige Hoogovens in een brief aan vakbond FNV. Een massaontslag zoals aangekondigd door moederbedrijf Tata Steel Europe is daardoor niet mogelijk tot oktober volgend jaar.

Wel schrijft Henrar dat „de marges en het verdienmodel” van Tata Steel Nederland onder druk staan. De directie van het staalbedrijf vraagt steun van de vakbond bij het verbeteren van het verdienvermogen. Daarbij stelt Henrar dat het uitbesteden van werk aan lagelonenlanden in principe geen goede oplossing is. Wel ziet hij heil in verdere automatisering, innovatie en verbetering van de efficiency.

De vakbonden hadden de directie van Tata Steel om bevestiging gevraagd. Tata Steel Europe kondigde vorig jaar aan 1600 banen in IJmuiden te willen schrappen. Details daarover zijn nog altijd niet bekend. Met de baangarantie aan de bonden stelt de directie van Tata Steel Nederland zich mogelijk lijnrecht tegenover het moederbedrijf op.