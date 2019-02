„Voorkennishandel door oud-topadvocaat Apple”

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigt een voormalige topadvocaat van Apple van handel met voorkennis. Volgens de SEC handelde Gene Daniel Levoff in de afgelopen jaren meermaals met voorkennis in aandelen van het technologieconcern.

Met die handel wist hij honderdduizenden dollars winst te maken en ook forse verliezen op aandelen Apple te voorkomen, aldus de toezichthouder. Die praktijken zouden teruggaan tot 2011. Levoff was bij Apple als topmanager juist verantwoordelijk voor het voorkomen van handel met voorkennis door werknemers van het bedrijf. In september vorig jaar werd hij ontslagen bij Apple na eerder met verlof te zijn gestuurd.

Volgens de aanklagers was de 44-jarige Levoff vooraf op de hoogte van de resultaten van Apple en kon hij zien of die cijfers zoals bijvoorbeeld de verkopen van de iPhone wel of niet aan de verwachtingen van Wall Street voldeden. Hij verschijnt naar verwachting deze week in de rechtbank. Levoff kan tot wel twintig jaar cel krijgen, en een boete van 5 miljoen dollar.