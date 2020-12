Voorgenomen gunning hoofdrailnet aan NS mag doorgaan

De onderhandse gunning van de concessie voor het zogeheten hoofdrailnet kan voorlopig doorgaan. Een kort geding van een groep vervoerders tegen dat plan van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bracht daar geen verandering in. De voorzieningenrechter in Den Haag vindt de zaak te ingewikkeld om in kort geding te behandelen.

Onder meer Arriva, Transdev, QBuzz, Keolis en EBS hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen van de staatssecretaris. Die wil de concessie voor het hoofdrailnet met tien jaar verlengen. NS verzorgt daar nu het vervoer en mag dat volgens de huidige concessie tot eind 2024 doen. De nieuwe concessie zou van 2025 tot en met 2034 lopen.

De andere vervoerders menen dat de staatssecretaris te vroeg is met het verlengen van de concessie en wijzen daarbij op een Europese richtlijn, maar de Staat interpreteert de regel zo dat hij uiterlijk eind december 2023 een beslissing moet nemen voor de nieuwe concessie. Dat betekent dat er dertien maanden tijd zit tussen de gunning en het moment dat die ingaat.

Uit de Europese regels wordt niet duidelijk hoe lang van tevoren een concessie mag worden gegund, stelt de voorzieningenrechter. Uiteindelijk zal het Hof van Justitie van de Europese Unie de regels echter moeten verduidelijken. De rechter in Den Haag vond de argumenten van de vervoerders echter niet onaannemelijk. Volgens de rechter zal Van Veldhoven daardoor haar plannen wellicht nog moeten wijzigen. De overheid mag namelijk geen beslissingen nemen die tegen het recht van de Europese Unie ingaan.