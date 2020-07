Vooral zon en wind zorgen voor toename van duurzame energie

De productie van duurzame energie is de afgelopen zes maanden met 16 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral energie opgewekt uit zon en wind zorgden voor de toename, meldt Energieopwek, dat de productie van groene energie bijhoudt. De bijdrage van biomassa aan de toename was beperkt.

Zonne-energie groeide het hardst. Dit kwam door de combinatie van meer panelen en veel zonuren. Dit resulteerde in een groei met 60 procent.

Een paar stevige stormen aan het begin van het jaar speelden daarnaast een belangrijke rol bij de groei van windenergie. Op land groeide de productie van windenergie met 30 procent. Wind op zee pluste 10 procent. Energieopwek verwacht dat de groei van windenergie de komende tijd zal versnellen omdat nieuwe windparken op zee in gebruik zullen worden genomen.

De warmteproductie met biomassa was ongeveer gelijk aan die van het vorig halfjaar. Gebruik voor stroomproductie groeide een beetje. Bijmenging van biobrandstof pluste flink.

Het aandeel stroom dat duurzaam is opgewekt nam in het eerste half jaar ook toe. Ruim een kwart van alle opgewekte stroom was duurzaam, waar dat een jaar eerder 20 procent was. Het Klimaatakkoord streeft naar een aandeel duurzame stroom van minimaal 70 procent in 2030.