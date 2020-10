‘Vooral woningbouw geholpen met stikstofplan Schouten’

De bouw is blij dat bepaalde regels rond de vergunningaanvragen voor stikstofuitstoot zijn versoepeld. Tegelijkertijd zijn veel infrastructuurprojecten met het door Carola Schouten gepresenteerde wetsvoorstel nog altijd onzeker. Dat schrijft brancheorganisatie Bouwend Nederland in een reactie op de plannen van Schouten.

Het kabinet wil de uitstoot van stikstof bij bouw- of sloopwerkzaamheden niet meer laten meewegen bij het verlenen van vergunningen voor bouwprojecten bij natuurgebieden. De uitstoot van die activiteiten is namelijk maar tijdelijk, zo redeneert Schouten. De stikstof die vrijkomt door het gebruik van bijvoorbeeld gebouwde autowegen of huizen, blijft wel van belang voor vergunningen.

Volgens Bouwend Nederland betekent de wijziging dat projecten voor het bouwen van woningen uit een „vergunningenmoeras” worden getrokken. Doordat deze projecten niet meer hoeven te voldoen aan de strengste stikstofeisen, kunnen ze gemakkelijker doorgang vinden.

Dat geldt niet voor grote infrastructuurprojecten. Bouwend Nederland wijst erop dat voor vier grote infrastructuurprojecten die volgens de Rijksoverheid prioriteit verdienen nog niet voldoende ruimte is gevonden om stikstof te kunnen uitstoten. Dit komt doordat bijvoorbeeld snelwegen ook na de bouwfase voor veel stikstofneerslag zorgen.

Bouwend Nederland geeft aan blij te zijn met het geld dat het kabinet heeft toegezegd om de bouw te vergroenen. Schouten maakte bekend dat er tussen 2021 en 2030 een miljard euro extra wordt uitgegeven om de bouw uit het slop te trekken. Dat geld gaat onder andere naar schonere vrachtwagens en machines.