‘Vooral jonge shoppers steeds vaker weer in groepjes op pad’

Consumenten trekken regelmatiger naar de winkelstraten. Daarbij wordt ook steeds vaker in groepjes geshopt. Dat concludeert onderzoeks- en adviesbureau Q&A na onderzoek onder 4200 consumenten. Met name jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar lijken de adviezen vanuit het kabinet om vooral alleen en alleen voor noodzakelijke aankopen naar winkels te gaan, steeds meer te negeren.

Voor het doen van dagelijkse boodschappen geldt dat 63 procent van de consumenten, die in oktober zijn ondervraagd, dit alleen doet. In mei tijdens de eerste coronagolf was dit 69 procent. Bij winkels in de zogeheten non-foodsector gaat 47 procent van de ondervraagden alleen op pad. Dat was in het voorjaar nog 56 procent. Het aantal ondervraagden dat met drie of meer personen gaat winkelen verdubbelde van 5 procent in mei naar 10 procent in oktober.

Per leeftijdscategorie zijn er volgens het onderzoek aanzienlijke verschillen. Het zijn vooral de 18 tot 35-jarigen die weer vaker samen naar de winkels gaan. In mei ging iets meer van de helft van de ondervraagden alleen op pad. Nu is dat nog maar 37 procent. Het beeld bij de 55-plussers is in oktober niet wezenlijk anders dan in mei met respectievelijk 58 en 55 procent van de ondervraagden die alleen op pad gaan.

Volgens de onderzoekers moeten met name de jongeren gewezen worden op de geldende adviezen om alleen te winkelen en daarbij slechts uit noodzaak aankopen te doen.

De onderzoekers benadrukken dat winkeliers, een uitzondering daargelaten, de voorschriften om veilig winkelen mogelijk te maken op grote schaal opvolgen. Met name in het openbare gebied tussen de winkels is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het handhaven van de veiligheid.