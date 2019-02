„Voor zomer knopen doorhakken over Schiphol”

President-directeur Dick Benschop van Schiphol hoopt dat er voor de zomer een oplossing komt voor de impasse rond de toegestane groei van de luchthaven. Hij praat daarover met Den Haag en met de omliggende gemeenten van de luchthaven. Benschop wil ook het vertrouwen winnen van omwonenden, die onlangs een stokje staken voor nieuwe afspraken over meer vluchtbewegingen.

„Ik denk dat de besluitvorming voor de zomer kan plaatsvinden voor zowel Schiphol en Lelystad. Gebeurt dat niet, dan halen we onze termijnen niet”, zei Benschop bij de presentatie van de jaarcijfers van de Schiphol Group.

In januari kwamen betrokken partijen in de Omgevingsraad Schiphol niet tot een compromis over verdere uitbreiding. Omwonenden gingen niet akkoord met een uitbreiding van het maximale aantal starts en landingen boven de 500.000 per jaar. Dat maximum werd vorig jaar bereikt.

„We werken aan de verbetering van de relatie met de omgeving. Dat betekent goed luisteren, goed weten wat de klachten zijn en actief inzetten op hinderbeperking”, vervolgde Benschop. Omwonenden klagen er onder meer over dat ze veel meer last hebben van vliegtuiglawaai dan Schiphol beweert. Dat zou ook blijken uit eigen metingen. Benschop kondigt nu aan metingen en berekeningen dichter bij elkaar te brengen, om daarmee vertrouwen te winnen.

Hoewel hij niet concreet kon zeggen wat de gevolgen zouden zijn als het aantal vluchten van en naar Schiphol kan worden opgevoerd, is het vliegveld volgens hem wel iets „om te koesteren”. Hij wijst erop dat de luchthaven, hoewel dat Nederland klein is, qua verbindingen en passagiersaantallen bij de internationale top hoort.

Verder heeft Benschop hoge verwachtingen van uitbreiding via een nieuwe luchthaven in Lelystad. De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor april 2020. Gevraagd naar een plan B als plannen in Flevoland weer spaaklopen, zei Benschop: „Ik geloof erg in plan A, dus daar hoop ik op.”