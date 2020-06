‘Voor personeel en winkels van HEMA verandert er niks’

Dat winkelketen HEMA van eigenaar wisselt zal voor het personeel van HEMA geen invloed hebben. Topman Tjeerd Jegen zegt in een toelichting op de overname door investeerders dat met de nieuwe eigenaren is afgesproken dat er geen consequenties zijn voor winkels, werkgelegenheid en strategie.

Om te kunnen groeien is geld nodig. Jegen benadrukt dat het geld dat HEMA verdient, ook voor HEMA behouden blijft. Zo is er de afspraak dat er geen dividend uitgekeerd zal worden aan investeerders. Jegen heeft naar eigen zeggen ook positieve reacties gehad van medewerkers die hij zo veel als mogelijk bij het proces heeft proberen te betrekken.

Ook Marcel Boekhoorn die in 2018 HEMA overnam is volgens Jegen blij voor het winkelbedrijf, al leeft bij de investeerder ook de grote teleurstelling dat HEMA zonder hem verder zal gaan. De strategie van Boekhoorn was om het merk HEMA via samenwerkingsverbanden en verdere internationale uitbreiding te verstevigen.

Die strategie blijft ook na het vertrek van de miljardair overeind. Zo zal het bedrijf onder meer in Mexico uitbreiden en staan ook andere landen op het lijstje. In Frankrijk werden ook deals met grote supermarktketens gesloten voor het vullen van de schappen met HEMA-producten.

Jegen sluit niet uit dat Boekhoorn, die voor een „fors bedrag” moet afschrijven op zijn HEMA-project, in de toekomst een rol zal spelen bij het bedrijf. „We zullen zien. Maar voorlopig niet.” Jegen wijst er verder op dat de schade voor de miljardair uiteindelijk te behappen is, verwijzend naar het vermogen van de investeerder.