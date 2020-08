Voor jezelf beginnen: starter durft weer

Het aantal nieuw opgerichte kleine ondernemingen laat sinds juni en juli weer herstel zien. Dat bleek woensdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK).

Tussen maart en mei daalde het aantal startende ondernemingen door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus die van kracht waren. Nadat versoepelingen voor meer zekerheid zorgden, ziet de KVK weer een opleving van het aantal inschrijvingen.

In de eerste zeven maanden van 2020 waren er 4 procent minder startende zzp’ers en 3 procent minder nieuwe ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van een jaar eerder. De KVK wijst erop dat daarmee in juni en juli een inhaalslag is begonnen, omdat het aantal starters in deze categorieën tot en met mei nog respectievelijk 6 en 5 procent lager lag dan een jaar eerder.

Kapsalons

Bij bedrijven in de persoonlijke dienstverlening, waar onder andere kapsalons en schoonheidsspecialisten bij horen, was er in de eerste zeven maanden zelfs een stijging van 5 procent van het aantal nieuwe ondernemingen. In de eerste zes maanden was er juist nog een daling te zien, wat betekent dat in juli veel weifelende starters over de streep zijn getrokken. De KVK houdt er rekening mee dat deze aspirant-ondernemers mogelijk eerst wilden weten wat de coronacrisis voor hun onderneming zou betekenen.

Alles bij elkaar daalde het aantal nieuwe inschrijvingen bij de KVK in de eerste zeven maanden met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd steeg het aantal ondernemers die hun bedrijf beëindigden met bijna een kwart, waarbij het aantal faillissementen met 1 procent toenam. Toch lag het aantal Nederlandse bedrijven per begin augustus 4 procent hoger dan een jaar eerder, op ruim 2 miljoen. Dat komt doordat het aantal bedrijven in de tweede jaarhelft van 2019 aanzienlijk steeg.

Sinds juni is het aantal startende zzp’ers weer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland wijt de afname van het aantal startende zzp’ers in de maanden maart tot en met mei 2020 volledig aan de coronamaatregelen. „Hierdoor werden veel zelfstandigen in hun activiteiten beperkt wat verklaart dat starters de stap naar het zelfstandig ondernemerschap nog even niet hebben genomen.”

