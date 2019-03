Voor het eerst twee hectomiljardairs op aarde

Voor het eerst sinds Bill Gates in 2017 werd ingehaald door Amazon-baas Jeff Bezos als rijkste man op aarde mag hij zich weer even min of meer diens gelijke voelen. De Microsoft-oprichter zag zijn vermogen toenemen tot meer dan 100 miljard dollar, waarmee er voor het eerst twee zogenoemde hectomiljardairs tegelijk zijn.

Dat Gates zich nu ook weer lid van de hectoclub mag noemen betekent overigens niet dat hij Bezos in de nabije toekomst weer lijkt te kunnen achterhalen. Waar Gates het moet doen met een vermogen van 100,6 miljard dollar blijft Bezos hem met 150,1 miljard dollar ruim voor, zo blijkt uit de miljardairslijst van persbureau Bloomberg.

Gates had trouwens tijdens het hoogtepunt van de internetbubbel ook al een vermogen van meer dan 100 miljard. Toen was Bezos nog nauwelijks begonnen aan de bestorming van de ranglijst van ’s werelds rijksten.

De nummer drie en vier op de lijst, respectievelijk luxegoederen- en drankgigant Bernard Arnault en superbelegger Warren Buffett hebben ieder een vermogen van ruim meer dan 80 miljard. Het gat naar Amancio Ortega, eigenaar van kledinggigant en Zara-moederbedrijf Inditex, is groot. De nummer vijf is 67,4 miljard dollar waard.

Op de lijst staan overigens zo’n 2800 namen. Van hen hebben er 145 minimaal voor 10 miljard dollar aan bezittingen, de zogenoemde decamiljardairs. De top vijfhonderd zag hun totale vermogen dit jaar met meer dan 505 miljard stijgen tot 5,3 biljoen dollar.