‘Voor het eerst in jaren minder vacatures’

Voor het eerst in jaren daalt het aantal vacatures. Daarmee is sprake van een omslag op de arbeidsmarkt. Dat meldt brancheorganisatie van uitzendondernemingen ABU. De organisatie wijst op een analyse van Intelligence Group op vacaturedata van Jobfeed.

In het derde kwartaal was volgens ABU op jaarbasis sprake van een daling van het vacatureaanbod met 5,3 procent. Daarmee is voor het eerst sinds eind 2013 een daling van het aantal vacatures gemeten. De daling komt niet geheel als een verrassing. „Al dit hele jaar was een afname van de groei in het aantal vacatures te zien”, aldus ABU.

De grootste klappen vallen volgens de analyse in de IT. In die sector nam het aantal vacatures met ruim een kwart af. Ook in de communicatie, marketing en pr en in de persoonlijke dienstverlening waren er fors minder banen vrij.

De afname van het aantal vacatures moet volgens ABU wel in perspectief worden geplaatst. In de afgelopen jaren steeg het aantal vacatures zeer sterk.