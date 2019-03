Voor bloemenexporteur blijft VK belangrijkste markt, ook na brexit

Harde, zachte, uitgestelde of uiteindelijk toch geen brexit? Bloemen- en plantenexporteur Intergreen in Honselersdijk is op alle scenario’s voorbereid. Dat is noodzakelijk, want 85 procent van de jaarlijkse 170 miljoen euro omzet komt uit het Verenigd Koninkrijk.

Directeur Niels van der Plas (48) ziet hoe concurrenten in zijn branche laconiek op de brexit reageren. „Ze vergelijken het met de commotie rondom de millenniumwisseling. Die liep uiteindelijk met een sisser af.” Intergreen heeft zelf kosten noch moeite gespaard om zich wél goed voor te bereiden.

Zorgelijk zijn de mogelijke vertragingen bij de grens na de brexit, omdat het bedrijf met verse producten werkt. Daarom roept Van der Plas zijn partners, de tuinders, op om de kwaliteit nog een tandje te verhogen. „Het product moet écht kraakvers zijn. Zeker als er mogelijk een dag vertraging bijkomt. Snijbloemen moeten bijvoorbeeld direct na de oogst gekoeld worden. Dan zal die extra dag voor onze klanten niet terug te zien zijn.”

Hij vertrouwt erop dat de telers inderdaad de beste producten leveren. „Sommigen zeggen: vertrouwen is goed, maar controle beter. Zo ver gaan we hier niet. We hebben uiteraard wel kwaliteitscontroles, maar dat proces voeren we zo vroeg mogelijk in de keten uit. We bezoeken de kwekerijen en vragen hoe de teelt erbij staat. Bovendien beoordelen we daar zelf het gewas. Ook onze klanten hebben de mogelijkheid om de tuinderijen te bezichtigen. Er is een nauwe samenwerking en daardoor komen we voor geen verrassingen te staan.”

Voorspelbaarheid blijkt een belangrijke strategie van Intergreen te zijn. Zo heeft het bedrijf langlopende contracten met hun tuinders. „We zijn geen shoppers, maar streven juist langdurige relaties na”, zegt Van der Plas. „Het geeft ons, maar ook de kwekers, zekerheid en rust.”

Keldert

Daarnaast dekt het bedrijf de valutarisico’s af, het zogenoemde ”hedgen”. „We hebben daardoor voor een langere periode een vaste valutakoers om mee te rekenen. Bovendien kopen we daarmee tijd in. Als het Britse pond na de brexit keldert, dan hebben we vanwege onze stabiele valutakoers nog een termijn om onze organisatie aan te passen.”

Zo ging het ook toen de Britse munt na het brexitreferendum in 2016 een koersval maakte en tegelijkertijd de inflatie in het Verenigd Koninkrijk opliep. Om op deze ontwikkelingen in te spelen, nam Intergreen zijn boeketten onder de loep.

Van der Plas pakt een handvol houten roerstaafjes van tafel om dat uit te leggen. „Kijk, dit is een boeket”, zegt hij terwijl hij de staafjes in één hand houdt. Met zijn andere hand haalt hij een stokje uit het ‘bloemetje’. „Eerst was dit een dure roos. Die ruilen we in voor een goedkopere roos, of een anjer. Daardoor blijft het boeket voor de consument wel dezelfde waarde houden, maar is de inhoud goedkoper.”

Voor de rozenkweker heeft dit uiteraard consequenties. „Maar dat gaat allemaal in overleg”, verzekert Van der Plas. „Inderdaad, die ene dure roos zullen we niet meer afnemen, maar vanwege onze goede relaties met de tuinders kunnen we met hen in gesprek gaan over welke mogelijkheden er zijn voor toekomstige aanpassingen.”

Prijsveranderingen

Bovendien heeft Intergreen al gesprekken met de Britse afnemers op de agenda staan. „We maken onze klanten ervan bewust dat er mogelijk prijsveranderingen aan zitten te komen. De extra kosten van de brexit zullen we op die manier proberen door te berekenen.”

De overige 15 procent van de omzet van het bedrijf wordt in Ierland (5 procent) en Centraal Europa (10 procent) gegenereerd. De focus van Intergreen op het Verenigd Koninkrijk zal zich na de brexit niet naar die afzetmarkten verplaatsen, volgens Van der Plas. „Engeland is een belangrijk land voor de bloemenhandel. Voor een Engelsman is het normaal om een kwalitatief goed bloemboeket in de supermarkt te kopen. Dat zie je niet in de rest van Europa.”

Het bedrijf geeft dan ook de voorkeur aan het stopzetten van de uittredingsprocedure van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Zelfs dan zijn de gemaakte kosten van de voorbereidingen niet weggegooid, zegt de directeur. „Ondernemen is inspelen op risico’s. Het is misschien een vergeefse moeite; het zij zo. Maar we hebben veel geleerd van het hele proces. Vanwege al ons lobbywerk hebben we het bedrijf op de kaart gezet bij de Britse en de Nederlandse overheid.”

Van der Plas denkt dat Intergreen zich wel door de brexit heen slaat. „Het zit in onze aard om problemen op te lossen. We hebben een daadkrachtige natuur. Dit is geen theoretisch bedrijf waarbij we alleen op kantoor van alles zitten te bedenken, maar we steken de handen uit de mouwen. Brexit is voor ons, naast een zorg, vooral een uitdaging.”