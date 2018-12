Voor beurzen zat venijn in de staart

Beleggers kijken terug op een jaar vol hoofdpijndossiers. Handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China domineerden de krantenkoppen en voedden de onzekerheid op de beurzen. Rentebesluiten en aanhoudende onzekerheid over de brexit drukten het sentiment verder. Waar die zorgen lange tijd nog werden gecompenseerd door klinkende bedrijfscijfers, kleurden de belangrijkste graadmeters richting het jaareinde steeds vaker dieprood.

De AEX beleefde het eerste verliesjaar sinds 2011. De hoofdindex op het Damrak staat op 484,17 punten, zo’n 11 procent lager dan aan het begin van het jaar. De Midkap leverde over een jaar bezien zelfs bijna 23 procent in, met een actuele stand van 645,52 punten. Ook de belangrijkste beursgraadmeters in New York sluiten het jaar lager af dan het begon. Maandag wordt er nog een halve dag gehandeld op Beursplein 5, terwijl New York voor een hele sessie staat.

Beursplein 5 leek tot aan de zomer met horten en stoten de weg omhoog te vinden. De beursgang van Adyen in juni was bovendien de grootste van een techbedrijf aan de Amsterdamse beurs ooit. Ook zakenbank NIBC, groothandelaar B&S Group en laadpalenfabrikant Alfen maakten hun opwachting op Beursplein 5. Enkele geplande beursgangen, waaronder die van Leaseplan, werden afgelast.

Grote verhalen waren er ook. ING schikte een witwasaffaire voor honderden miljoenen euro’s, kwam onder zware politieke en publieke druk en offerde zijn financieel topman. Unilever zette een streep door de geplande verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam. In navolging van die beslissing ging het afschaffen van de dividendbelasting in Nederland niet door.

Maritiem dienstverlener SBM Offschore schikte een langslepende zaak in Brazilië. Navigatiedienstverlener TomTom voelde druk toen auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi een deal sloot met techbedrijf Google om diens software Android de basis voor de boordcomputer te maken. De bouwsector had te kampen met een aantal probleemprojecten. Daar steeg die van de zeesluis bij IJmuiden, de grootste ter wereld, bovenuit. De opdracht bleek een flink hoofdpijndossier voor bouwers BAM en VolkerWessels, verenigd in het consortium OpenIJ. De twee schreven vele miljoenen af op het project.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM had veel last van stakingen en zag zijn topman vertrekken. Beleggers in de veel gehypte bitcoin en andere cryptovaluta kwamen van een zeer koude kermis thuis. De digitale munten kelderden ten opzichte van het niveau waarmee ze het jaar begonnen.

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan leek het lange tijd ook vooral crescendo te gaan, gestimuleerd door klinkende bedrijfsresultaten als gevolg van belastinghervormingen. Techreus Apple had zelfs een beurswaarde van meer dan een biljoen dollar, een primeur. Tegelijkertijd vielen bij techreuzen rake klappen. Zo verloor Facebook in juli miljarden dollars aan beurswaarde na tegenvallende cijfers in de nasleep van privacyschandalen.

Het einde van het jaar werd de stemming op de beurzen pessimistischer, ondanks de toenadering die de VS en China zochten. Tijdens de laatste handelsdagen van het jaar speelde de shutdown van de Amerikaanse overheid, maar ook luide kritiek van president Donald Trump over het beleid van zijn eigen centrale bank, de financiële markten parten. Deze ontwikkelingen veroorzaakten zeer forse koersbewegingen op de wereldwijde aandelenmarkten.