Voor 5 miljoen aan subsidie aangevraagd voor elektrische auto’s

Al na één dag hebben particulieren zo’n 5 miljoen euro aan subsidie aangevraagd voor elektrische auto’s. Over auto’s die sinds begin vorige maand zijn verkocht kunnen mensen subsidie aanvragen, met terugwerkende kracht: het loket ging woensdag open.

Direct kwamen bakken met aanvragen binnen. Bijna de helft van het beschikbare budget voor nieuwe auto’s is al aangevraagd. Donderdagochtend stond de teller op zo’n 4,4 miljoen euro van de beschikbare 10 miljoen voor 2020. Voor nieuwe elektrische auto’s kunnen mensen 4.000 euro aan subsidie aanvragen.

Per occasion is 2.000 euro aan subsidie beschikbaar. Van de 7,2 miljoen euro die is uitgetrokken voor dit jaar is voor 572.000 euro aangevraagd.

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven spreekt van een „goede eerste dag”.

De regeling werd in maart aangekondigd. Mogelijk hebben veel mensen tot enkele weken geleden gewacht met het kopen van een elektrische auto om gebruik te kunnen maken van de subsidie. Aan de subsidie zijn wel enkele voorwaarden verbonden.