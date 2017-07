Volvo ziet autoverkopen flink toenemen

Het Zweedse autoconcern Volvo Cars heeft in de eerste helft van dit jaar 277.641 auto’s aan de man gebracht, ruim 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte Volvo, in handen van het Chinese Geely, dinsdag bekend.

De autofabrikant deed vooral in Azië goede zaken. Daar schoten de verkopen met meer dan een kwart (27,3 procent) omhoog tot bijna 13.800 stuks. In China, de grootste markt van Volvo, bedroeg de verkoopsprong zelfs bijna 31 procent. De vraag werd vooral gestuwd door nieuwe grotere modellen zoals de XC90 en V90. Maar ook kleinere modellen als de XC60 vonden gretig aftrek.

Eerder dit jaar maakte Volvo Cars bekend geen nieuwe generatie dieselmotoren meer te zullen ontwikkelen. De fabrikant wil zich in plaats daarvan komende jaren extra op elektrische en hybride wagens gaan richten. De eerste volledig elektrische Volvo komt naar verwachting in 2019 op de markt.