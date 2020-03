Volvo-moeder Geely voorziet zwaarste jaar ooit

Het Chinese autobedrijf Geely verwacht dit jaar het moeilijkste jaar sinds zijn bestaan te beleven. Door de coronacrisis zijn onder meer leveringsketens van de automaker verstoord. Ook de verkopen en de productie staan onder druk. Dat meldde het moederbedrijf van het Zweedse Volvo bij de publicatie van de jaarcijfers over 2019.

Geely, dat vorig jaar meermaals melding maakte van moeilijke marktomstandigheden mede door het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten, sloot het boekjaar af met een winst van 8,2 miljard yuan (ruim 1 miljard euro). Dat betekende een winstval van 35 procent op jaarbasis. De omzet zakte met 9 procent tot 97,4 miljard yuan. Geely verkocht 1,36 miljoen auto’s. Dat was 9 procent minder dan het jaar ervoor.

In de eerste maanden van dit jaar merkt het bedrijf duidelijk de gevolgen van de coronacrisis. De verkopen in februari zakten met 75 procent in. In de eerste twee maanden van het jaar daalde het verkoopvolume met 45 procent.