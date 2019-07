Volvo Cars verkocht recordaantal auto’s

Het Zweedse autoconcern Volvo Cars heeft in de eerste helft van dit jaar een recordverkoop behaald. De verkoop bedroeg bijna 341.000 auto’s, een stijging van 7,3 procent vergeleken met een jaar eerder.

Volgens Volvo zat de verkoop in China, Europa en de Verenigde Staten in de lift, waarbij vooral de Chinese markt het goed deed. Volvo is sinds 2010 onderdeel van het Chinese Zhejiang Geely. Met name de verkoop van de SUV-modellen XC60, XC40 en XC90 verliep voorspoedig, net als nieuwe versie van de V60.