Volvo Cars schuift met productie om heffingen

Volvo Cars verplaatst een deel van zijn productieactiviteiten in China naar Europa. Met die ingreep wil de Zweedse automaker Amerikaanse heffingen op Chinese goederen omzeilen, zei topman Håkan Samuelsson in een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De herschikking draait om de XC60, een suv van Volvo die populair is op de Amerikaanse markt. De modellen die bestemd zijn voor de Verenigde Staten rollen nu nog uit Chinese fabrieken, maar het bedrijf is inmiddels bezig de productie van die auto’s naar Europa te verplaatsen. Volvo opende onlangs ook zijn eerste fabriek in de Verenigde Staten, waar de sedan S60 zal worden geproduceerd.

Tot nu toe heeft Volvo nog weinig gevoeld van het handelsconflict. Het bedrijf, sinds 2010 in handen van het Chinese Geely, zag de verkoop van zijn auto’s op jaarbasis met ruim 14 procent stijgen tot 170.232 stuks. In de Verenigde Staten verkocht het merk een derde meer auto’s ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017.

De opbrengsten van Volvo stegen met bijna 27 procent tot 66 miljard Zweedse kroon (6,4 miljard euro). Onder de streep resteerde een nettowinst van een kleine 3 miljard kroon, tegen 2,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar.