Volop werk voor jongeren

Door de krapte op de arbeidsmarkt liggen de banen voor het oprapen. Zeker voor jonge technici, zoals Sander Meijering (30) uit Opheusden.

„Er is net weer een nieuwe opdracht binnen. We gaan drie drinkwaterleidingen dwars door het natuurgebied van de Biesbosch aanleggen. De leidingen hebben een lengte van 1,5 kilometer en een diameter van 2 meter.

Eind juli 2018 kreeg ik een nieuwe baan bij Van Oord als werkvoorbereider. In het projectteam knoop ik alle lijntjes aan elkaar. Ik schrijf werkplannen en ondersteun bij de inkoop. Ook heb ik contract- en kwaliteitsmanagement in mijn takenpakket.

De projectleiders en uitvoerders komen vaak uit het buitenland. Zij missen kennis van de Nederlandse regels en vergunningen. Ook weten zij niet veel over wat er speelt in de omgeving van een project en hoe je dat in goede banen leidt. Daar ben ik dan weer voor.

Momenteel is er heel veel werk in de grond-, weg- en waterbouw. Bij Van Oord staan ongeveer 150 tot 200 vacatures open. Nog maar een jaar geleden stond dat aantal op nagenoeg nul. Het afgelopen jaar kreeg Van Oord er twee megaprojecten in Nederland bij. Ook vanuit het buitenland is er meer werk.

Dit is mijn tweede baan. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de universiteit Twente in de civiele techniek.

Ik kwam bij Van Oord terecht via een detacheringsbureau. De arbeidsmarkt is zo krap dat grote bedrijven zoals Van Oord bemiddelingsbureaus inzetten. Die werven continu kandidaten.

Een aanbod van Van Oord voor een meerjarig project voor de Afsluitdijk, heb ik afgewezen. Ik had geen zin om doordeweeks in het Noord-Hollandse dorpje Den Oever te gaan wonen. Omdat Van Oord mij toch wilde hebben, kwamen ze met een functie die mij wel beviel.

Personeelswerving is sterk gericht op de werknemer. Het draait om wat jij zoekt en wat jij nodig hebt. Dat hoor ik ook van leeftijdgenoten. Dat is wel even iets anders dan: Dit is de baan, graag of helemaal niet.

De kansen voor jongeren zijn goed, al ligt het ook natuurlijk aan je opleiding. De generatie werknemers waartoe ik behoor, staat open voor het gebruik van nieuwe ict. Bijvoorbeeld om met software kwaliteitschecks meer te automatiseren. Of om samen te werken in een online netwerk.

Als je zelf goed weet wat je wilt en in gesprek gaat, zijn bedrijven bereid om jou tegemoet te komen. Zo is Van Oord een sociaal bedrijf en geeft het ruimte om werk en privé goed te combineren.

Ik heb nog geen vast contract, maar dat komt wel goed.”

serie Goed nieuws

Media berichten voortdurend over oorlogen, rampen, verdriet. Op deze laatste dag van het jaar verhalen met goed nieuws.