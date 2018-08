Volkswagen zet zich schrap voor tegenwind

Volkswagen heeft in het voorbije tweede kwartaal een flinke winstsprong gemaakt. De Duitse autogigant zet zich echter schrap voor moeilijkere tijden door strengere emissieregels en de effecten van de handelsoorlog.

Het bedrijf uit Wolfsburg zag zijn operationele winst met 23 procent stijgen tot 5,6 miljard euro. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan een stijging van de voertuigleveringen in aanloop naar strengere regels voor emissietesten in Europa. Die zullen naar verwachting voor vertraagde leveringen zorgen. Ook handelsbarrières zullen voor tegenwind zorgen, vooral voor de luxemerken Audi en Porsche.

De omzet steeg met 3,4 procent tot 61,2 miljard euro. Er werden bijna 7 procent meer voertuigen afgeleverd aan klanten, in totaal ruim 2,8 miljoen stuks. Onder de streep resteerde 3,3 miljard euro, bijna 7 procent meer dan een jaar eerder.

Volkswagen is nog altijd niet in rustiger vaarwater sinds het dieselschandaal in september 2015 aan het licht kwam. Het bedrijf gaf toen toe op grote schaal te hebben gesjoemeld met emissietesten, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. Onlangs nog werd topman Rupert Stadler van het Volkswagen-onderdeel Audi opgepakt in verband met die zaak. Hij zit nog vast.

In het tweede kwartaal kreeg Volkswagen bovendien een boete van een miljard euro in Duitsland vanwege de emissiefraude. De totale schade door de kwestie bedraagt daardoor al meer dan 25 miljard euro. De strengere emissieregels in Europa moeten herhaling voorkomen.