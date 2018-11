Volkswagen zet ook in China in op elektrisch

Volkswagen pakt ook in China uit met elektrisch rijden. De Duitse automaker wil de komende twee jaar tot wel dertig elektrische en plug-in hybride modellen in de Chinese markt zetten. De helft van de betreffende modellen zal in China worden geproduceerd.

Volkswagen kampt net als branchegenoten met een tanende groei in de grootste automarkt ter wereld. Dat komt mede door de oplopende handelsspanningen en mindere economische prestaties van het Aziatische land. Om de Chinese groei aan te jagen wordt door de Duitsers volgend jaar, samen met partners, 4 miljard euro geïnvesteerd in het land.

Dit jaar rekent Volkswagen in China op stabiele verkoopcijfers. Vanaf 2020 gaat de automaker weer uit van groei. Met de schonere modellen voldoet Volkswagen ook aan de strengere productie-eisen die gaan gelden voor auto’s in China. Eerder zei Volkswagen al wereldwijd 20 miljard euro te gaan investeren in het elektrificeren van al zijn modellen.