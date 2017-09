Volkswagen zet meer geld opzij voor diesels

Volkswagen zet nog eens 2,5 miljard euro opzij om de kosten te dekken voor het terugroepen van sjoemeldiesels. Daarmee lopen de totale kosten voor het Duitse autoconcern door het dieselschandaal op tot meer dan 25 miljard euro.

De nieuwe last wordt in de boeken gezet in het derde kwartaal en zal het resultaat negatief beïnvloeden. De kosten hangen samen met het terugroepen van dieselauto’s met sjoemelsoftware in Noord-Amerika. Volgens Volkswagen verloopt dit moeilijker dan gedacht.

Op de beurs in Frankfurt werd het nieuws slecht ontvangen door beleggers. Het aandeel Volkswagen ging 2,7 procent omlaag.