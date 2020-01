‘Volkswagen stapt in bij Chinese accuproducent’

Volkswagen neemt een belang van 20 procent in het Chinese bedrijf Guoxuan High-tech. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Met die investering in de maker van accu’s voor elektrische auto’s onderstreept het Duitse bedrijf zijn voornemen om een van de grootste makers van elektrische auto’s ter wereld te worden.

Volkswagen heeft zich ten doel gesteld in 2025 in China 1,5 miljoen elektrische en hybride auto’s per jaar te verkopen. Het belang in Guoxuan, dat ruim 500 miljoen euro waard zou zijn, moet daarbij helpen. De Chinese toezichthouders moeten nog akkoord gaan, maar naar verwachting kan de aankoop van de aandelen in de komende weken worden afgerond.

Het Duitse Volkswagen brengt dit jaar zijn eerste elektrische auto voor de massa, de ID.3, op de markt. Topman Herbert Diess van de automaker waarschuwde zijn topmanagers eerder deze week dat „het tijdperk van de traditionele automakers voorbij is”. Volkswagen moet dan ook meer geld en moeite steken in de ontwikkeling van software om de concurrentie met bedrijven als Tesla aan te kunnen gaan, zei Diess.