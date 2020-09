Volkswagen schikt voor miljoenen wegens rol in dictatuur Brazilië

Het Duitse autoconcern Volkswagen betaalt 36 miljoen reais (ongeveer 5,5 miljoen euro) aan schadevergoedingen en donaties om spijt te betuigen voor zijn rol in de vervolging van voormalige Braziliaanse medewerkers ten tijde van de militaire dictatuur van 1964 tot 1985. Volkswagen maakte dat woensdag bekend.

Een onderzoekscommissie die zich verdiept in de misstanden ten tijde van de dictatuur in Brazilië stuitte eerder op bewijs dat bedrijven waaronder Volkswagen het leger in het geheim hielpen om andersdenkenden en vakbondsactivisten in hun personeelsbestanden te identificeren. Veel van de desbetreffende werknemers werden ontslagen, opgepakt of lastiggevallen door de politie, en konden daarna geen werk meer vinden.

Volkswagen kondigde woensdag aan dat het een schikking heeft getekend met de Braziliaanse staat en de federale aanklager in São Paulo. Onderdeel van die schikking is een betaling van 16,8 miljoen reais (ongeveer 2,6 miljoen euro) aan een vereniging van voormalige werknemers en hun nabestaanden. Ook doneert Volkswagen miljoenen aan verschillende mensenrechtenorganisaties. De Braziliaanse justitie zegt dat met de schikking een einde komt aan drie zaken, waarin sinds 2015 onderzoek werd gedaan.

„Het is belangrijk om verantwoord om te gaan met dit negatieve hoofdstuk in de Braziliaanse geschiedenis en transparantie aan te moedigen”, zei Volkswagen-bestuurder Hiltrud Werner in een Portugeestalige verklaring namens het concern. Volgens Christian Kopper, een historicus verbonden aan de universiteit van Bielefeld die in opdracht van Volkswagen onderzoek deed naar de zaak, gaat het om een historische schikking. „Het zou de eerste keer zijn dat een Duits bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor mensenrechtenschendingen tegen zijn eigen werknemers voor gebeurtenissen van na het nationaalsocialisme”, aldus Kopper.