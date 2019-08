Volkswagen past labels auto’s aan en schikt

Volkswagen moet in de Verenigde Staten energielabels voor een reeks modellen aanpassen. Ook trof het Duitse bedrijf een schikking met getroffen autobezitters in het sjoemeldieselschandaal dat al enkele jaren speelt. Met die schikking is 96,5 miljoen dollar gemoeid.

Nadat uit onderzoek al eerder was gebleken dat auto’s van VW en dochtermerken als Audi en Porsche voorzien waren van sjoemelsoftware die de uitstoot beperkte tijdens tests, moest die software worden verwijderd. Dat zorgde voor een hoger verbruik voor ongeveer 98.000 in de VS verkochte auto’s. Die moeten van toezichthouder Environmental Protection Agency nu een nieuw energielabel krijgen.

Een groep bezitters van een auto met de sjoemelsoftware was vanwege dat hogere verbruik rechtszaken begonnen. Die schikt Volkswagen nu. De bezitters krijgen een bedrag van tussen de 5,40 dollar en 24,30 dollar voor elke maand dat ze een auto met sjoemeldiesel in bezit hadden of leaseten. De schikking moet nog wel worden goedgekeurd door een rechtbank.