Volkswagen onderhandelt over schikking sjoemeldiesels

Volkswagen onderhandelt met de Duitse consumentenorganisatie Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) over een schikking in de sjoemeldieselzaak. Tot kort geleden stelde Volkswagen dat een schikking „nauwelijks voorstelbaar” was.

Het gaat om honderdduizenden overwegend Duitse autobezitters. Zij eisen financiële compensatie voor de aanwezigheid van sjoemelsoftware in hun auto’s die de uitlaatwaardes manipuleerde. Door die software en het schandaal eromheen zouden de voertuigen minder waard zijn geworden.

De vzbv juicht de gesprekken met Volkswagen toe. „Meer dan vier jaar na het begin van het dieselschandaal, komt er een nieuwe beweging op gang”, aldus de organisatie. De onderhandelingen zijn nog geen verzekering dat de rijders uiteindelijk een compensatie ontvangen, waarschuwt de vzbv.

Naast de landelijke rechtszaak in Duitsland is er ook een Europese massaclaim tegen Volkswagen. Daarvoor meldden tienduizend e gedupeerde eigenaren uit Nederland zich aan. Volkswagen gaf nog geen gehoor aan die eis. In de Verenigde Staten en Australië zijn al wel vergoedingen uitgekeerd.