Volkswagen moet vergoeding betalen, maar geen rente

Volkswagen hoeft kopers van diesel-auto’s geen zogeheten onrechtmatige rente terug te betalen. Daarnaast hebben eigenaren die hun auto na de herfst van 2015 kochten of al veel met hun auto hebben gereden geen recht meer op een vergoeding. Dat oordeelde het Federale Hof van Justitie in het Duitse Karlsruhe donderdag. Eigenaren van zogenaamde sjoemeldiesels van Volkswagen eisten in de zaak de hele aanschafwaarde van hun wagen terug.

Door bepaalde software leken miljoenen dieselauto’s van Volkswagen lange tijd minder vervuilend in testlabs dan ze in werkelijkheid waren. Nadat het dieselschandaal in 2015 aan het licht was gekomen, werd er voor de diesels een softwareupdate geregeld. Toch bleken de auto’s nog steeds vervuilend te zijn en op verschillende punten niet meer hetzelfde te reageren als voorheen.

In mei werd al bekendgemaakt dat tienduizenden gedupeerde klanten hun auto’s in mogen leveren en geld terug kunnen eisen bij Volkswagen vanwege het schandaal. Een van de vragen die nog speelde in deze zaak was of Volkswagen naast een schadevergoeding ook rente was verschuldigd over de kosten die gemaakt zijn voor de auto. De klanten die door het schandaal werden getroffen, hebben volgens het hof in ruil voor de aankoopprijs in een volledig bruikbaar voertuig kunnen rijden. Dat compenseerde het verlies van de mogelijkheid om het geld ergens anders voor te gebruiken al genoeg, zo oordeelde het hof.

Het hof vindt daarnaast dat bij een ‘totaal opgebruikte auto’ de financiële schade van de aankoop al volledig is gecompenseerd door het vele gebruik van de auto. Zo staat een eigenaar van een VW Passat met 255.000 kilometer op de teller nu met lege handen. Volgens Volkswagen zijn er maar een aantal vergelijkbare zaken, omdat weinig eigenaars van oudere auto’s een vergoeding hebben geëist.

Klanten die na het najaar van 2015, toen de fraude aan het licht kwam, een dieselauto kochten is Volkswagen ook geen compensatie verschuldigd. Consumenten hadden op dat moment immers kunnen weten wat de nadelen waren van een VW-diesel, en er kan de automaker vanaf dat moment geen misleiding worden verweten, zo stelde het hof. Er waren zo’n 10.000 mensen die compensatie eisten voor hun na 2015 gekochte auto.