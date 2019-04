Volkswagen levert minder auto’s af

Volkswagen heeft het eerste kwartaal van het jaar minder auto’s aan de man gebracht. De Duitse autobouwer kampte de afgelopen periode met een zwakkere vraag uit met name Azië en Zuid-Amerika. Al met al daalden de wereldwijde leveringen in de driemaandsperiode met bijna 3 procent tot 2,6 miljoen voertuigen.

Volgens Volkswagen gaan autofabrikanten als geheel gebukt onder mindere verkoopprestaties, mede door het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. ’s Werelds grootste automaker won naar eigen zeggen ondanks de daling van het aantal leveringen aan marktaandeel.

Bij dochter Porsche daalden de leveringen met dik 12 procent, terwijl Audi bijna 4 procent minder wagens wist te slijten. Het merk Volkswagen zelf leverde 4,5 procent minder personenauto’s af. Het autoconcern verwacht in de loop van het jaar beter te zullen presteren. Vooral over de tweede jaarhelft is Volkswagen hoopvol.