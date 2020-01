Volkswagen krikt wereldwijde verkoop op in 2019

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft zijn totale wereldwijde verkopen vorig jaar met 1,3 procent verhoogd naar bijna 11 miljoen voertuigen. In Europa en Zuid-Amerika zaten de verkopen in de lift, maar in Noord-Amerika en Azië kromp de afzet.

De verkoop van het hoofdmerk Volkswagen steeg met 0,5 procent tot bijna 6,3 miljoen auto’s. Bij Audi was een plus van 1,8 procent te zien. Bij Seat bedroeg de stijging bijna 11 procent en voor Porsche ging het om een toename met bijna 10 procent. Bij Skoda daalde de verkoop met bijna 1 procent. Verder nam de verkoop van Volkswagen-bedrijfsvoertuigen af. Er waren wel plussen te zien bij de truck- en busmerken MAN en Scania.

Het grootste autoconcern van Europa zei dat in alle regio’s het marktaandeel werd vergroot en dat ook sterke groei was te zien bij de verkoop van elektrische auto’s. Volkswagen is met het Japanse Toyota Motor verwikkeld in een strijd om de titel van ’s werelds grootste autobouwer. Toyota komt later deze maand met verkoopcijfers over het afgelopen jaar.