Volkswagen investeert in Amerikaanse fabriek

Automaker Volkswagen steekt 800 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 700 miljoen euro, in een Amerikaanse fabriek waar elektrische auto’s moeten worden gebouwd. Dat heeft topman Herbert Diess tijdens de autoshow van Detroit bekendgemaakt.

De investering levert duizend extra banen op in de fabriek in Chattanooga in de staat Tennessee. Daar lopen dan in 2022 de eerste elektrische Volkswagens van het type ID CROZZ van de band. De eerste elektrische auto’s van VW komen eind dit jaar al op de markt. Die worden in het Duitse Zwickau gemaakt.

Ook in Emden, Hannover, Dresden, het Tsjechische Mlada Boleslav en in Anting en Foshan in China worden uiterlijk in 2025 elektrische auto’s gebouwd. In totaal wil VW meer dan twintig volledig elektrische modellen op de markt brengen. In 2025 wil VW een miljoen elektrische auto’s per jaar verkopen.