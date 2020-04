Volkswagen hervat autoproductie in Duitsland

Volkswagen heeft de productie van zijn auto’s in thuisland Duitsland donderdag weer hervat. Vanwege de uitbraak en de verspreiding van het coronavirus hield het bedrijf de deuren van zijn fabrieken wekenlang gesloten. In Zwickau, waar elektrische auto’s van het merk in elkaar worden gezet, werden donderdag de productiebanden na een onderbreking van vijf weken weer opgestart.

De fabriek draait vooralsnog op halve kracht, verduidelijkte de automaker. De veiligheid van het personeel gaat volgens de onderneming voor alles. Dagelijks zullen er vijftig voertuigen van de band rollen, een derde van wat normaal aan auto’s in elkaar wordt gezet op die locatie.

De elektrische ID.3 wordt sinds november in de fabriek in Zwickau gebouwd. Hoewel de lancering eind 2019 werd vertraagd, onder meer als gevolg van softwareproblemen en het tijdelijk stilleggen van de fabriek, zullen volgens planning in de zomer 100.000 elektrische voertuigen zijn gebouwd in Zwickau.

Volkswagen kondigde eerder al aan dat het deze week van plan is om zijn productie in meerdere fabrieken weer te herstarten. De voorzichtige versoepeling van lockdowns in Europa geven het concern weer wat hoop dat er betere tijden aankomen.