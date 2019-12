Volkswagen Golf weer de populairste tweedehandsauto

De Volkswagen Golf was ook dit jaar weer de populairste tweedehandsauto van Nederland. De auto wisselde gemiddeld voor ruim 14.000 euro van eigenaar. Dat meldt de advertentiewebsite AutoScout24 op basis van eigen cijfers.

Duitse merken domineren de toplijst. Op plek twee staat de Volkswagen Polo. Daarna volgen de Audi A3 en A4. Ook in de rest van Europa zijn dit populaire modellen. In België, Duitsland en Italië staat de Volkswagen Golf ook op de eerste plaats.

De meeste modellen in de top-10 van 2019 stonden daar de afgelopen drie jaar ook al in. De Volkswagen Golf stond steeds op de eerste plek. De Audi A6 is binnengekomen op de tiende plaats en is daarmee de enige nieuwkomer.

De Audi A6 wisselde gemiddeld voor zo’n 27.000 euro van eigenaar en is daarmee het duurste model in de lijst van tien meestverkochte tweedehandsjes. De Opel Corsa was met 7000 euro het goedkoopst. De meeste populaire modellen gaan voor bedragen tussen de 10.000 en 20.000 euro van de hand.