Volkswagen gedagvaard in Amsterdam om sjoemeldiesels

Autoconcern Volkswagen is gedagvaard door de Nederlandse stichting Diesel Emissions Justice Foundation vanwege het dieselschandaal. Behalve Volkswagen sleept de stichting, die zich inzet voor alle aangemelde Europese gedupeerden, ook sjoemelsoftware-ontwikkelaar Robert Bosch, importeur Pon en individuele Nederlandse dealers voor de rechter in Amsterdam.

Volkswagen en merken onder zijn paraplu als Audi, Seat, Skoda en Porsche rustten van 2009 tot 2015 hun auto’s uit met software die moest verhullen dat de uitstoot van de voertuigen de emissienormen overschreed. „Daardoor rijden of reden 8,5 miljoen Europeanen rond in auto’s die minder waard zijn. Ook zijn er gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Bovendien hebben de terugroepacties de schade voor consumenten eerder verergerd dan verholpen”, aldus Femke Hendriks, directeur van Diesel Emissions Justice, die zegt dat de stichting ook duizenden Nederlanders vertegenwoordigt.

Volgens haar loopt de schade in Europa in de tientallen miljarden euro’s. Hendriks ziet de zaak als kansrijk. „De Duitse Hoge Raad heeft vorig jaar geoordeeld dat er Volkswagen-auto’s in Europa rondrijden of rondreden, die door de sjoemelsoftware niet voldoen aan de conformiteit, ofwel wat door Volkswagen is beloofd en door de wet wordt vereist qua brandstofgebruik, uitstoot en waarde.”

Door een nieuwe wet, die sinds dit jaar van kracht is, kan één partij door de Nederlandse rechter worden aangewezen als belangenbehartiger in collectieve schadezaken. Diesel Emissions Justice wil als zodanig worden aangewezen. De stichting hoopt op een schikking met de gedagvaarde partijen, of op een door de rechter opgelegde schadevergoeding. Volkswagen en Pon hebben nog niet gereageerd.