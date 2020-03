Volkswagen: coronacrisis is ongekend

De coronacrisis is ongekend en zal zeker een negatief effect hebben op de activiteiten van het Duitse autoconcern Volkswagen. Daarvoor waarschuwde een topbestuurder van het bedrijf. Volkswagen heeft al aangekondigd de productie in Europa grotendeels stil te leggen in verband met de uitbraak van het virus.

Financieel directeur Alexander Seitz van hoofdmerk Volkswagen zei dat alles wordt gedaan om de veiligheid van werknemers te garanderen en de zaken te stabiliseren. Er zijn bij het bedrijf al besmettingen geconstateerd. Hoe groot de impact van het virus uiteindelijk zal worden is nog moeilijk in te schatten, aldus Seitz.

Vanaf donderdagavond gaan de meeste Europese fabrieken van Volkswagen voor minstens tien dagen dicht. Het bedrijf heeft ook te kampen met verstoringen van de toeleveringsketen, waardoor de productie onder druk komt te staan.