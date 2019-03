Volkswagen brengt meer elektrische auto’s uit

Volkswagen is van plan de komende jaren nog meer elektrische auto’s op de markt te brengen dan eerder gedacht. In de periode tot 2028 gaat het om bijna zeventig nieuwe modellen, terwijl het Duitse concern eerder vijftig types had gepland.

Dat betekent volgens Volkswagen dat er de komende tien jaar meer dan 22 miljoen elektrische voertuigen van de productiebanden zullen lopen, van een eerder geplande 15 miljoen auto’s. Volkswagen trekt de komende vijf jaar meer dan 30 miljard euro uit voor elektrisch maken van zijn vloot. In 2030 moet het aandeel elektrische voertuigen stijgen tot minstens 40 procent van de groep. Het bedrijf trekt ook miljarden uit voor bijvoorbeeld autonoom rijden en digitalisering.

Volkswagen houdt dinsdag zijn dag voor beleggers. Het bedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Volgens topman Herbert Diess zal Volkswagen radicaal veranderen en is de grootste autofabrikant van Europa volledig toegewijd aan de klimaatafspraken van Parijs.

De onderneming uit Wolfsburg, met ook dochtermerken als bijvoorbeeld Skoda, Seat, Audi, Porsche en de truckmerken Scania en MAN, heeft als doelstelling om in 2025 de CO2-uitstoot van de vloot met 30 procent te verlagen in vergelijking met 2015. Dit jaar wordt de volledig elektrisch aangedreven Audi e-tron in productie genomen, gevolgd door de Porsche Taycan en andere modellen.

Volkswagen werkt daarnaast aan het verlagen van de uitstoot van al zijn fabrieken. Deze moet in 2025 met de helft zijn gereduceerd ten opzichte van 2010. Wereldwijd telt het bedrijf 123 productielocaties, voor een groot deel in Europa. De productiefaciliteit van Audi bij Brussel is bijvoorbeeld al volledig klimaatneutraal, aldus het concern.

Verder gaat Volkswagen vierhonderd snellaadstations aanleggen lange grote Europese wegen en snelwegen in samenwerking met industriepartners. Daarvan komen er honderd in Duitsland. Tevens komen er 3500 oplaadpunten op parkeerruimtes voor werknemers bij fabrieken.