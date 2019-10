‘Volkswagen bekijkt opties voor Lamborghini’

Automaker Wolfsburg denkt aan een verkoop van zijn Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Ook naar de mogelijkheden van een beursgang wordt gekeken.

De plannen passen in de strategie van topman Herbert Diess om zich op de grote merken Volkswagen, Porsche en Audi te richten. Zo wil hij de middelen van VW efficiënter benutten en voorkomen dat sommige zaken meerdere keren worden ontwikkeld. Die ontwikkeling kan echter nadelig uitpakken voor kleinere merken van het VW-concern zoals Skoda, Seat en Lamborghini.

Met een verkoop of beursgang van Lamborghini speelt VW ook geld vrij die het merk kan gebruiken voor de overgang naar elektrisch rijden. De Duitse keten bracht onlangs al zijn vrachtwagentak Traton naar de beurs. Van een verkoop van kleinere merken als Lamborghini en Bugatti werd tot nu toe afgezien omdat niet duidelijk was dat de Duitsers eraan konden verdienen.

Het Italiaanse Lamborghini werd in 1963 opgericht. In 1998 kwam het merk in handen van Volkswagen dat het in de divisie van Audi onderbracht.