„Volksgezondheid echt belangrijker dan  stukje vlees op je bord”

Als de vleessector dinsdagavond niet met goede plannen komt om werknemers beter beschermen tegen corona gaan er slachterijen dicht. Minister Schouten: „De volksgezondheid is toch echt belangrijker dan een stukje vlees op je bord.”

Vorige week werd een slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo gesloten, toen 147 van de 657 medewerkers besmet bleek te zijn met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland. Ook twee keurmeesters en een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die in een varkensslachthuis in Helmond werkzaam zijn, bleken besmet met Covid-19.

Landbouwminister Schouten wil nu weten hoe de situatie in andere Nederlandse slachterijen is. „Wij hebben de GGD gevraagd om in alle slachthuizen te gaan testen wat de situatie is”, aldus de minister maandag.

In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten, die vaak ook nog dicht bij elkaar gehuisvest zijn. „Mensen die niet in de sterkste positie zitten”, aldus Schouten. Dat geeft werkgevers volgens haar „een extra verantwoordelijkheid” om te zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen.

Slachterijen moeten daarom hun werknemers beter beschermen tegen het coronavirus. Uiterlijk dinsdagavond moeten zij plannen overleggen, anders dreigt Schouten de inspecteurs van de NVWA terug te trekken. Dat zou betekenen dat de slachthuizen dicht moeten.

Slachthuizen zijn vorige week al in een brief gewezen op de regels waaraan zij moeten voldoen. „Ik heb gezegd dat zij uiterlijk morgenavond moeten doorgeven hoe zij dat allemaal denken te organiseren”, zei Schouten maandag. „En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen.”

De minister zegt geen zorgen te hebben over de beschikbaarheid van vlees in de winkels als er slachthuizen dicht moeten. „Ik denk ook dat de volksgezondheid toch echt belangrijker is dan of je morgenavond nog een stukje vlees op je bord hebt liggen.”

Spoedoverleg

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) voerde maandag spoedoverleg met de leden over de extra maatregelen. De GGD in Gelderland kondigde dit weekend aan dat ook bij andere grote slachterijen in de regio preventieve coronatesten volgen.

Werken de bedrijven niet goed mee, dan overweegt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een verplichte collectieve quarantaine in te voeren. Wat die precies behelst, kon een woordvoerster maandag nog niet zeggen.

Doordat nog enkele contactgegevens bij Vion ontbreken of niet kloppen, kan de GGD nu geen goed bron- en contactonderzoek doen, liet de veiligheidsregio weten. Voorzitter Ton Heerts stelde Vion zondag een ultimatum. Uiterlijk dinsdagavond moet het vleesbedrijf medewerkers die niet op de testlocatie zijn verschenen alsnog hebben laten testen op het coronavirus.

Op dat ultimatum kon een Vionwoordvoerder maandag nog niet inhoudelijk reageren. „We houden ons verder aan alle eisen van de instanties op het gebied van veiligheid en hygiëne. Daar waar nodig nemen we, indien mogelijk, zelf maatregelen”, zei hij. „Het is nu aan experts van buitenaf om te kijken welke verdere stappen nodig zijn.”

Het vleesverwerkingsbedrijf wil al zijn 12.000 medewerkers herhaaldelijk preventief laten testen op het coronavirus. Op die manier kan de vleesvoorziening worden voortgezet en ontstaan er in Nederland geen lege schappen.

„Wij roepen de GGD en de NVWA ertoe op om na deze ervaring in Groenlo alle medewerkers van onze vleesbedrijven en ook die in de rest van de sector in Nederland preventief te testen op het coronavirus. Niet eenmalig, maar meerdere keren, zodat we beter kunnen vaststellen wie er besmet is en wie niet en hoe het virus zich ontwikkelt. Ook kunnen we dan direct mensen die besmet zijn in thuisquarantaine laten gaan”, zegt Ronald Lotgerink, directeur van Vion. „Wat ons betreft past het daarbij om gezonde mensen aan het werk te houden, in het belang van de vleesvoorziening van ons land.”

Indammen

Vion geeft verder aan onmiddellijk aanvullende maatregelen te nemen om besmettingen binnen zijn bedrijven in te dammen. Lotgerink: „Wij hebben niets te verbergen. Inspecties bevestigen dat wij voldoen aan die vereiste maatregelen. Naleving en toezicht op onze coronaprotocollen in al onze bedrijven laten dat ook zien. Die zullen wij openbaar maken. Desondanks wordt een flink deel van onze mensen besmet, zonder dat zij gezondheidsklachten hebben. En niemand weet waarom. Toch hebben wij besloten om aanvullende maatregelen te nemen terwijl het onderzoek loopt.”