VolkerWessels schrijft weer af op sluizenklus

VolkerWessels heeft in het eerste kwartaal opnieuw een voorziening moeten nemen op het sluizenproject OpenIJ. Het bouwbedrijf zette nog eens 4 miljoen euro apart voor tegenvallers bij de bouw van sluizen in IJmuiden.

In totaal heeft VolkerWessels nu 111 miljoen opzij gezet voor tegenslag bij de bouw van ‘s werelds grootste zeesluis, waaraan ook branchegenoot BAM al veel extra kosten heeft gehad. Volgens VolkerWessels vordert de klus nu wel goed. Het laten afzinken van een tweede caisson, een grote betonnen constructie, in de tweede helft van dit jaar blijft volgens de onderneming nog een van de grote "uitdagingen".

Ondanks de financiële tegenvaller steeg het bedrijfsresultaat (ebitda) van VolkerWessels naar 19 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro een jaar eerder. Dat komt voor een groot deel door een aanpassing van boekhoudregels, stipt VolkerWessels daarbij aan. Zonder die aanpassing zou de operationele winst op 3 miljoen euro uitkomen.

De omzet steeg naar een kleine 1,4 miljard euro, tegenover 1,2 miljard een jaar eerder. Daarnaast stond het orderboek van VolkerWessels nooit eerder zo vol als aan het einde van het eerste kwartaal. In totaal lag er voor 9,5 miljard euro aan werk op de plank, 600 miljoen euro meer dan aan het einde van het voorgaande kwartaal.

Die stijging is vooral te danken aan meer opdrachten voor de divisies voor bouw en vastgoedontwikkeling, infrastructuur in Nederland en Noord-Amerikaanse activiteiten. Zo haalde VolkerWessels in Canada onlangs nog drie grote onderhoudscontracten binnen. VolkerWessels handhaaft de verwachtingen voor heel het boekjaar. Het bouwbedrijf gaat er onder andere vanuit dat de operationele winst zal stijgen.