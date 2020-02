VolkerWessels komt met stikstoffilter voor bouwmaterieel

Bouwbedrijf VolkerWessels zegt een technologie te hebben ontwikkeld waarmee het praktisch zonder uitstoot van stikstof woningen kan bouwen en andere bouwprojecten kan uitvoeren. Het gaat om een filter waarmee in eerste instantie de stikstofuitstoot van het grote, veelal stilstaande materieel tot 99 procent kan worden gereduceerd. VolkerWessels verwacht binnenkort ook een vergelijkbare technologie voor mobiel materieel beschikbaar te hebben.

Het zogenoemde NoNOx-filter wordt aangesloten op de uitlaat van stilstaand of beperkt bewegend materieel zoals generatoren, boor- en heistellingen en bouwkranen. Het systeem zet het aanwezige uitlaatgassen om in niet schadelijke stoffen. VolkerWessels is naar eigen zeggen ook ver gevorderd met de ontwikkeling van een kleinere NoNOx-unit voor graafmachines, shovels, dumpers en ander bewegend materieel.

De bouwer meldt dat het prototype van deze oplossing al op verschillende locaties is getest en akkoord bevonden door een geaccrediteerde luchtmeetdienst. Het NoNOx-filter is toepasbaar op alle bestaande, ook het oudere, materieel in de Nederlandse markt. De technologie zorgt er volgens de bouwer voor dat projecten, gehinderd door de uitstootproblematiek, mogelijk weer doorgang kunnen vinden.