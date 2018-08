„Volgend jaar einde aan terugloop bankroeten”

In 2019 is het gedaan met de jarenlange daling van het aantal faillissementen in Nederland. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius. De firma denkt dat de Nederlandse economie volgend jaar minder hard zal groeien en dat het aantal bankroeten dan stagneert.

Theo Smid, econoom bij Atradius Nederland, spreekt van een „duidelijke trendbreuk” met de periode 2014-2018 waarin het aantal faillissementen ieder jaar stevig daalde. „Voor 2019 voorzien we een lagere economische groei door het toenemen van de inflatie en daarmee het afnemen van de koopkracht”, redeneert hij in een toelichting.

Het niveau van het aantal faillissementen in Nederland daalt dit jaar waarschijnlijk nog wel tot een recordlaagte van 51 procent van dat in 2007, voor het uitbreken van de crisis. Dat het aantal bedrijven dat omvalt daarna eigenlijk amper nog verder omlaag kan, is iets wat in meer landen speelt.

Ook de afname van het wereldwijde aantal faillissementen zal vertragen, denkt Atradius. Voor 2018 voorzien de kenners nog een daling van 4,6 procent, volgend jaar gaat het naar verwachting om een afname met 1 procent. De rekenmeesters voorzien voor buurland Groot-Brittannië daarbij een toename van het aantal bankroeten, met 6 procent in 2018 en 3 procent in 2019. Dit heeft te maken met de onzekerheid rondom de brexit.