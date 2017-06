Voldoende handtekeningen onder burgerinitiatief tegen glyfosaat

Ruim een miljoen Europeanen hebben hun handtekening gezet onder een burgerinitiatief voor een verbod van onkruidverdelgers waarin glyfosaat is verwerkt. Greenpeace, een van de initiatiefnemers, heeft dat donderdag gemeld.

De Europese Commissie moet een burgerinitiatief formeel in behandeling nemen als er in minstens zeven EU-lidstaten in totaal 1 miljoen steunbetuigingen zijn. Er volgt nog wel een controle.

Tegen glyfosaat, onder meer bekend van het bestrijdingsmiddel Roundup, is veel protest vanwege al dan niet vermeende risico’s voor gezondheid en milieu. De Europese Commissie is van zins de vergunning met tien jaar te verlengen. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) zei onlangs dat er geen wetenschappelijke argumenten zijn om dat niet te doen.

De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, maar de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA en het agentschap voor Chemische Stoffen ECHA concludeerden dat dat niet zo is. Wel kan het ernstig oogletsel veroorzaken en is het giftig voor al het leven in het water.

De Europese Commissie besloot vorig jaar zomer tot een tijdelijke verlenging van de vergunning voor glyfosaat omdat experts van de lidstaten het niet eens konden worden over een verbod. Die buigen zich binnenkort over een nieuwe verlenging.

De Tweede Kamer heeft eerder deze week twee moties aangenomen om het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en om het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken.