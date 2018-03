„Vogelgriep zorgt mogelijk weer voor eiercrisis”

De vogelgriep zorgt mogelijk voor lege schappen tijdens Pasen, waar normaal gesproken diervriendelijke vrije-uitloopeieren liggen. Volgens De Telegraaf hangt veel af van hoe de epidemie zich ontwikkelt.

Sinds december moeten kippen die normaal in de open lucht scharrelen, binnenblijven. Deze ophokplicht is bedoeld om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. De eieren mogen van de Europese Unie na zestien weken niet meer verkocht worden met het stempel ’vrije uitloop’.

Uitgerekend in het paasweekend, het ultieme hoogseizoen voor eieren, verloopt de deadline van Brussel. De vrije-uitloopeieren mogen dan alleen nog worden verkocht als scharrelei.

Vorig jaar werd de ophokplicht pas na Pasen opgeheven en de schade liep daardoor in de miljoenen. Minister Schouten (Landbouw) hoopt dit jaar de ophokplicht op tijd in te kunnen trekken en gaat in overleg met deskundigen en de sector.