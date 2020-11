Vogelgriep treft weer twee boerderijen

De zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus grijpt om zich heen. Zaterdag meldde het ministerie van Landbouw een uitbraak op een vleeskuikenhouderij met 90.000 dieren in het Friese Witmarsum. Zondag volgde een leghennenbedrijf in Hekendorp in de provincie Utrecht.

Hekendorp? Die naam roept herinneringen op. Op 15 november 2014 bleek in dat dorp de boerderij met 150.000 leghennen van Piet Wiltenburg besmet. Dezelfde boerderij is nu opnieuw getroffen. Deze keer moesten 100.000 leghennen worden geruimd.

Dat eenzelfde bedrijf meerdere keren besmet blijkt, is niet nieuw. Een eendenhouderij in Kamperveen werd de afgelopen jaren zelfs drie keer door het virus getroffen, een eendenboerderij in Biddinghuizen twee keer. Dat zegt iets over de besmettingsdruk: Kamperveen, Biddinghuizen en Hekendorp liggen alledrie in een waterrijke omgeving, waar veel wilde trekvogels tijdelijk bivakkeren. Het zijn deze trekvogels die het vogelgriepvirus telkens weer overbrengen uit Azië.

Symptomen

Ruimen is de standaard aanpak bij een uitbraak van hoogpathogene (zeer besmettelijke) vogelgriep. Naast het getroffen bedrijf worden uit voorzorg ook alle pluimveehouderijen binnen een straal van 1 kilometer geruimd. Bij de bedrijven in Hekendorp en Witmarsum was dat afgelopen weekeinde niet van toepassing.

Kippen, kalkoenen, eenden en ook siervogels, ze kunnen allemaal vogelgriep krijgen. Maar de symptomen zijn wel verschillend. Zo blijken eenden weinig verschijnselen te vertonen en gaan ze ook niet zo snel dood als kippen. Vrijdag was dat reden voor het ministerie om de zogeheten meldcriteria voor eendenbedrijven aan te scherpen. Eendenhouders moeten de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), al vrijwel direct inschakelen als ze denken dat hun dieren niet lekker in hun vel zitten.

Anderhalve week geleden stuurde de pluimveekoepel Avined alle pluimveehouders een e-mail met de dringende oproep om voorzichtig te zijn. „Het gevaar is dat we denken: Oh, daar is de vogelgriep weer. Alsof het normaal is. Maar dit is wel de vierde keer in zes jaar, en het virus is flink gemuteerd. Er zijn nu al drie verschillende stammen aangetroffen”, zei voorman Eric Hubers.

Preventief

Sinds de eerste uitbraak dit seizoen, op 28 oktober bij een kippenboerderij in het Gelderse Altforst, zijn in totaal zes kippen- en eendenhouderijen besmet. Een zevende pluimveebedrijf is preventief geruimd. In totaal zijn nu al ruim 500.000 kippen en eenden gedood. Dat zijn er beduidend meer dan de 350.000 tijdens de vogelgriepgolf in 2014-2015. In het seizoen 2016-2017 werden vanwege hoogpathogene vogelgriepuitbraken bijna 730.000 dieren gedood.