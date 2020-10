Vogelgriep slaat toe op Gelders kippenbedrijf

Op een pluimveebedrijf in de Gelderse plaats Altforst (gemeente West Maas en Waal) is een zeer besmettelijke variant (H5) van de vogelgriep vastgesteld. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten donderdagmorgen aan de Tweede Kamer gemeld. De pluimveesector is bezorgd.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Op de boerderij worden zogeheten vleeskuikenouderdieren gehouden. In totaal gaat het om circa 35.700 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van 3 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen nog negen ander pluimveehouderijen. Daar worden de dieren onderzocht op vogelgriep. Voor een gebied tot 10 kilometer van de getroffen boerderij geldt een vervoersverbod voor onder meer pluimvee en eieren.

Pluimveehouderskoepel LTO/NOP is bezorgd over de situatie en roept alle pluimveehouders op om „alle benodigde hygiënemaatregelen in acht te nemen.” Samen met de lokale en regionale LTO-organisaties staat LTO/NOP in contact met de getroffen pluimveehouder en de bedrijven in de nabije omgeving om daar waar mogelijk ondersteuning te bieden.

Commerciële pluimveehouders moeten hun kippen sinds vorige week binnenhouden. Die zogenoemde ophokplicht werd ingesteld nadat het virus was vastgesteld bij wilde knobbelzwanen die dood waren gevonden bij Kockengen (Utrecht). Het ging in dat geval om het type H5N8. Of dat ook bij het bedrijf in Altforst heeft toegeslagen, was donderdagmorgen nog niet bekend.

In aanvulling daarop moeten dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels hun dieren verplicht afschermen zodat zij niet in contact kunnen komen met wilde vogels en hun uitwerpselen. Bezoekers zijn nog wel toegestaan, mits die zich aan een streng hygiëneprotocol houden.

Hetzelfde virus is eerder aangetroffen in knobbelzwanen, een wilde eend en wilde vogels in West-Rusland en Kazachstan. Trekvogels kunnen het virus uit deze gebieden meebrengen naar Europa waar het pluimveebedrijven kan treffen, lieten deskundigen van Wageningen Bioveterinary Research vorige week weten.

Drie jaar geleden werd de Nederlandse pluimveehouderij voor het laatst getroffen door hoogpathogene vogelgriep.