Voedselverspilling bestrijden met Too Good To Go: hoe bevalt dat?

Via de antiverspillings-app Too Good To Go zijn sinds de oprichting 33.471.608 maaltijden van de afvalbak gered. Twintig door mij. Hoe dat bevalt? Wisselend.

Van huis uit heb ik meegekregen dat voedsel weggooien niet mag. Als tijdens de avondmaaltijd in het ouderlijk huis iedereen verzadigd was en er zat nog wat in de pan, lustte ik dat meestal nog wel. Toen collega Laurens Sprakel in september een groot artikel schreef op de duurzaamheidspagina over de antiverspillings-app Too Good To Go, leek me dat wel iets om uit te proberen.

Too Good To Go betekent vrij vertaald ”te goed om weg te gooien”. Inmiddels 3405 ondernemers stellen met enige regelmaat een pakket –een Magic Box– samen met producten die op de houdbaarheidsdatum zitten. Supermarkt Coop in Kootwijkerbroek heeft bijvoorbeeld dagelijks vijf pakketten beschikbaar. Maar er zijn ook winkels die maar een keer per week of nog minder vaak iets aanmelden.

Met Too Good To Go red je dagvers voedsel van kliko

Inmiddels zijn er meer dan 1,3 miljoen gebruikers van de app. Sinds oktober vorig jaar ben ik er één van. De app was snel geïnstalleerd. Daarna volgde een periode van uitzoeken. Welke winkels bij mij in de buurt zijn er aangesloten? Wanneer zetten zij hun Magic Boxen op de app?

Nadeel

Een nadeel bleek dat je als gebruiker geen melding krijgt als er een pakket aangemeld wordt bij jouw favoriete supermarkt. Dat betekent dat je met enige regelmaat de app moet openen om te zien of er wat beschikbaar is. Familieleden die de app ook wilden probeerden, klaagden dat hun favoriete winkels alleen maar zichtbaar waren bij de rubriek ”Net gemist”.

Maar als je eenmaal doorhebt rond welke tijd jouw favoriete winkel zijn Magic Boxen online zet, kan het bestellen beginnen. Ook dat werkt vrij eenvoudig, zeker in combinatie met de bankier-app. Kwestie van reserveren, afrekenen en langs de winkel rijden. Daar veegt een medewerker over mijn smartphone en ik kan het pakket meenemen.

Om 15.45 uur nog vijf pakketten bij Van ‘t Goor in Kootwijkerbroek. Anderhalf uur later: uitverkocht. beeld RD

De ervaringen wisselen per winkel en per keer. De ene winkel houdt zich strikt aan de formule dat de meegegeven producten een winkelwaarde moeten hebben van 15 euro. Die worden dan voor 5 euro meegegeven. Zo kreeg ik bij Ambachtsbakker Schreuder in Apeldoorn twee boterkoeken mee van elk 5 euro per stuk. Plus nog twee broden van 2,50 euro maakte dat precies 15 euro.

Andere winkels houden 15 euro aan als minimum. Arjan van ’t Goor (31) van de Coop in Kootwijkerbroek vertelt: „We kijken per dag hoeveel producten op de houdbaarheidsdatum zitten. Daar maken we tussen de tien en dertien pakketten per dag van. Met daarin een mooie mix van bijvoorbeeld zuivel, vlees en groente. Maar als we nog broden over hebben, stoppen we die er ook bij. Of een bos bloemen. Als het maar niet in de container belandt.”

Vijf keer ben ik bij de supermarkt in Kootwijkerbroek langs geweest, en inderdaad: iedere keer lag de totale winkelwaarde van de producten ergens tussen de 17 en 20 euro. Dat gaat dus voor 5 euro mee in de auto. Het vaakst –negen keer– haalde ik een Magic Box bij de dichtstbijzijnde supermarkt: de Spar in Barneveld. Weliswaar bleek daar de totale winkelwaarde van de producten gemiddeld iets lager te liggen, tussen de 15 en 17 euro, maar de pakketten zijn dan ook een euro goedkoper: 3,99 euro per stuk.

Grootste hapering bij het gebruik van Too Good To Go is de onzekerheid. Magic Box wil zeggen: het is een verrassing wat er in zit. De ene keer kunnen we als gezin met zeven kinderen vrijwel alle producten goed gebruiken. Soms gaat er een gejuich op als we samen de doos met producten uitpakken. De andere keer valt het tegen: wat moet je met drie bakjes Johma garnalensalade als vrijwel niemand in het gezin van garnalen houdt? Gelukkig is de vriezer geduldig, maar als vrouw des huizes moet je soms creatief zijn om van bijvoorbeeld al die kleine groentepakketjes van 400 gram een maaltijd voor negen personen samen te kunnen stellen.

Taartje

Mijn conclusie is dat je de app niet in eerste instantie moet installeren om geld te besparen. Die extra toetjes of dat taartje bij de koffie zijn natuurlijk erg lekker, maar vaak onnodig – en bovendien niet goed voor de lijn. Het merendeel van de producten zou je normaal gesproken niet aanschaffen. Het zijn dus echt extraatjes die de normale boodschappen slechts voor een minimaal deel vervangen.

Wie de app wil gebruiken, moet dat echt doen om voedselverspilling tegen te gaan. Van ’t Goor zegt dat hij sinds het aansluiten bij Too Good To Go een halve container producten minder hoeft weg te gooien per week. De app wordt volgens hem gebruikt door zowel Kootwijkerbroekers –„van arm tot rijk”– als door mensen uit de wijde regio. „Ik krijg echt mensen in de winkel die speciaal voor Too Good To Go langskomen en dan ook nog extra boodschappen doen voor het avondeten. Dus ik ben er wel blij mee.”