Voedselsector krimpt met 4 procent dit jaar, herstel pas na 2021

De voedselsector krimpt door de coronacrisis dit jaar in totaal met 4 procent en herstelt pas na volgend jaar, schrijft ABN AMRO in een rapport. De drankindustrie krijgt de grootste klappen, ook andere bedrijven die aan de horeca leveren komen er niet goed vanaf.

„De crisis heeft een enorme impact gehad op de foodsector en op het consumentengedrag”, schrijft de bank. Hoewel bedrijven die leveren aan (online) supermarkten een flinke groei zagen de afgelopen tijd, krijgen bedrijven die aan de horeca leveren met een flinke daling te maken. Dat heeft volgens de bank te maken met het dalen van de export als gevolg van het stilvallen van belangrijke afzetmarkten, zoals de vraag naar producten uit het buitenland en het opdrogen van de stroom toeristen.

De grootste verliezer is volgens de bank de drankenindustrie. Door de afname van verjaardagsfeestjes, huwelijken, festivals en restaurantbezoeken verwacht de bank een volumedaling van 8 procent in frisdranken en alcoholische dranken. De bank verwacht volgend jaar een stijging van 6 procent, maar die zal het verlies maar ten dele goedmaken.

De vraag naar vleesproducten daalde met vijf procent. Een groot deel van de vleesproductie is voor de export bestemd, maar door de sluiting van de horeca viel ook de vraag naar vlees in exportlanden weg. In april en mei daalde de export met 17 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Omdat consumenten meer thuis waren, waren gemaksproducten zoals verspakketten en maaltijdboxen in trek. Sinds mei verdubbelden de uitgaven aan maaltijdboxen. De producten die onderweg geconsumeerd worden, zoals kant-en-klaar-maaltijden, daalden. De verkoop van zuivelproducten in supermarkten, zoals yoghurt, melk en toetjes, nam weliswaar toe, maar kon de daling van uitvoer van zuivel niet goedmaken. Dit jaar krimpt het zuivelvolume met 2 procent.

Tot begin volgend jaar zal de export van voedselproducten nog onder druk staan, verwacht ABN. Door het virus is de samenleving „enorm veranderd", net als de manier waarop mensen eten en drinken. De bank verwacht dat het herstel, dat geraamd wordt op 2 procent, pas na 2021 zal inzetten.