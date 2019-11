VodafoneZiggo voert resultaten op

Telecomprovider VodafoneZiggo heeft in het derde kwartaal zijn resultaten verbeterd. Zowel de omzet als de winst steeg. Ook waren er nieuwe klanten voor het bedrijf en waren er meer klanten die zowel hun mobiele telefoon als hun vaste internet en televisie afnamen bij de telecomprovider.

De operationele winst ging met haast een vijfde omhoog ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, naar 38 miljoen euro. De omzet steeg met 0,8 procent en bedroeg 986,5 miljoen euro.

VodafoneZiggo verwelkomde 82.000 mobiele klanten in het kwartaal en 8000 klanten voor vast internet. Het aantal huishoudens dat zowel vast internet als mobiele telefonie heeft bij Vodafone Ziggo steeg met 104.000. Inmiddels is 39 procent van alle Ziggo-abonnees ook klant bij Vodafone. Andersom is 74 procent van de door Vodafone uitgegeven simkaarten gekoppeld aan een Ziggo-abonnement.