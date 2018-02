VodafoneZiggo krijgt klant steviger in greep

Kabel- en telecombedrijf VodafoneZiggo weet klanten beter te binden. Door fors in te zetten op meerdere diensten wordt het moeilijker voor klanten om op te zeggen.

Van de 3,9 miljoen klanten die een kabelaansluiting hebben bij Ziggo, heeft nu ruim een vijfde ook zijn mobiele telefoon via Vodafone. Dat is een toename van bijna 100.000 klanten in het vierde kwartaal. Ook nemen kabelklanten meer extra tv-diensten af.

Op de markt voor mobiele telefonie had het bedrijf vorig jaar echter behoorlijk te lijden van veranderende regels op het gebied van roaming en het lenen van geld voor een telefoon. Bij de mobiele tak daalde de omzet met 8 procent in 2017, maar was het laatste kwartaal ook iets beter.

De helft van die omzetdaling kwam door minder inkomsten van roaming en omdat minder mensen een dure mobiele telefoon bij hun abonnement nemen nu dat aangemeld moet worden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Het aandeel sim-onlyabonnementen nam daardoor toe.

De omzet van kabelinternettak Ziggo bleef stabiel in het vierde kwartaal en daalde in heel 2017 met 3 procent. De totale omzet van VodafoneZiggo daalde met 4 procent tot ruim 4 miljard in 2017. De operationele winst kwam uit op 193 miljoen euro.