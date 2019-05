VodafoneZiggo: kosten sneller omlaag

De samenvoeging van Vodafone en Ziggo leidt sneller tot lagere kosten dan verwacht. Het fusiebedrijf verwacht al volgend jaar de kostenvoordelen van in totaal 210 miljoen euro te kunnen halen. Eerder was uitgegaan van 2021. VodafoneZiggo maakte dit dinsdag bekend.

Het gefuseerde bedrijf kon echter in het eerste kwartaal niet een hogere omzet in de boeken zetten. Die kwam uit op 963 miljoen euro, 1 procent lager dan een jaar geleden. Vooral de stevige concurrentie op de telecommarkt drukte de opbrengsten. Het bedrijfsresultaat steeg wel, met 3 procent tot 435 miljoen euro. Volgens het telecombedrijf is dat onder andere het gevolg van minder uitgaven aan leveranciers.